Преподаватели ВШЭ извинились за удаление видео с Песковым

Преподаватели департамента медиа Высшей школы экономики принесли студентам извинения за удаление видеозаписи со встречи с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

«Несмотря ни на что студенты в сложившейся коллизии проявили качества настоящих журналистов, повели себя именно так, как мы их учили, и встали на защиту профессии. Мы не можем этому не радоваться. Считаем своим долгом принести студентам извинения за произошедшее», – говорится в тексте открытого письма, которое подписал 21 преподаватель.

Педагоги отметили, что инцидент противоречит одному из профессиональных принципов распространения информации, согласно которому формат разговора определяется в начале, а не в конце. «Когда статус интервью не определен заранее, отказ от публикации, независимо от оснований, является нарушением нормы журналистики», – отмечается в письме.

«Есть и другая причина, по которой случившееся стало возможным. У нас отсутствует детально прописанный регламент создания и публикации учебных теле- и радиопрограмм, что недопустимо. ... Сотрудники нашего департамента разработают проект регламента учебных теле- и радиопрограмм и передадут руководству факультета и медиацентра, настоятельно рекомендуя утвердить его до начала нового учебного года», – добавили преподаватели.

Встреча студентов ВШЭ с Дмитрием Песковым прошла 29 марта и записывалась на камеру, но под конец программы выяснилось, что Песков против публикации видео. В итоге сотрудники университета удалили видеозапись. Песков заявил, что не считает проявлением цензуры просьбу не публиковать запись своего выступления перед студентами Высшей школы экономики во время ток-шоу «В точку».

Команда ток-шоу «В точку!» также заявила об отсутствии давления пресс-секретаря президента России на свою работу.