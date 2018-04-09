На мусорном полигоне «Аннино» в Подмосковье зафиксировано задымление

Задымление зафиксировано на закрытом мусорном полигоне «Аннино» в Рузском округе Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Задымление на закрытом полигоне было зафиксировано в понедельник, на место выехала машина с грунтом для тушения очага, однако активисты перекрыли въезд на полигон, препятствуя работе техники. На закрытый полигон ТБО «Аннино» Рузском городском округе приехали сотрудники Министерства экологии Московской области», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там отметили, что очаг тления будет засыпан грунтом.

Полигон «Аннино» работал с 1975 года и был закрыт в декабре 2016-го, сейчас свалку готовят к рекультивации.

Ранее сообщалось, что вблизи полигона «Ядрово» появится новая станция мониторинга, которая позволит отслеживать качество воздуха каждые 20 минут. Кроме того, оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, а на свалке возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб окружающей среде.

Напомним, 4 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о процессе создания новых полигонов в регионе.