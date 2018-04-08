На преступника из Мюнстера заводили три дела

Мужчина, протаранивший на автомобиле летнее кафе в германском Мюнстере, в результате чего погибли два человека, был хорошо известен правоохранительным органам.

Как сообщила представитель прокуратуры немецкого города Эльке Адомайт, преступник был известен полиции, так как в Мюнстере в отношении него было возбуждено три дела в период с 2015 по 2016 годы, передает ТАСС.

В МВД Германии ранее сообщили, что мужчина действовал в одиночку, террористического следа нет.

В субботу в Мюнстере на юге Германии грузовик протаранил уличное кафе и въехал в группу людей, в результате погибли два человека, еще 20 пострадали. Водитель покончил с собой. Сообщалось, что у него были проблемы с психикой.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, а также канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с трагедией в городе Мюнстер.