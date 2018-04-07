Власти Москвы нашли себе оправдание по поводу «пробочного рейтинга»

Правительство Москвы усомнилось в результатах составленного сервисом GoCompare рейтинга пробок, где российская столица названа самым загруженным городом Европы.

«Они (составители рейтинга) объединили Москву и Московскую область. Получается, что они подсчитали общее время, проведенное в пробках. Ежегодно в Москву из-за МКАД приезжает более миллиона автомобилей в будни. В основу исследования они брали время, когда водитель сел за руль и поехал, такой метод подсчета неверный. Правительство Москвы не может отвечать за дорожную ситуацию в 150, например, километрах от Москвы», – цитирует РИА «Новости» представителя столичного транспортного комплекса.

Также собеседник агентства отметил, что «никогда не слышал о таком сервисе», который занимался аналитикой трафика. В связи с этим, основания доверять их данным отсутствуют.

«Компании, которые профессионально занимаются оценкой пробок и составлением рейтингов нам известны. Например, TomTom и INRIX. Если у каких-то других компаний возникнет желание изучить пробки в Москве, мы готовы поделиться аналитикой, которая у нас есть», – добавили в транспортном комплексе Москвы.

Напомним ранее аналитический сервис GoCompare составил список европейских городов с самыми загруженными из-за пробок дорогами. Согласно обнародованным данным, сильнее всего от пробок страдает Москва, где водители в среднем проводят в пробках около 91 часа в году. В Лондоне этот показатель равен 73 часам, в Париже – 65.