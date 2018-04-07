Самым страдающим от пробок городом в Европе оказалась Москва

Аналитический сервис GoCompare составил список европейских городов с самыми загруженными из-за пробок дорогами.

Сильнее всего от пробок страдает Москва – здесь водители в среднем проводят в пробках около 91 часа в году. В Лондоне этот показатель равен 73 часам, в Париже – 65.

Четвертое место занял Стамбул, передает РИА «Новости».

Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород занимают пятое, седьмое, восьмое и 10 места соответственно, на шестом месте оказался Цюрих, на девятом – Мюнхен.

GoCompare использовал информацию рейтинга пробок INRIX и Министерства транспорта США.