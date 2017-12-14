Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой

Певица Лолита Милявская рассказала о презентации нового альбома на концерте, который состоится в субботу, и пообещала, что в отличие от Ирины Аллегровой споет не только новые песни.

Журналист «Комсомольской правды» поинтересовался у Милявской, не боится ли она наступить на те же грабли, что и Ирина Аллегрова, которая на концерте в Петербурге спела только новые песни, забыв про знаменитую «Шальную императрицу», что вызвало негодование поклонников.

«Я их (поклонников, – прим. ВЗГЛЯД) понимаю. Я всех понимаю. У меня будет «Шальная императрица» – в смысле «Титаник», «Пошлю его на...», опорные вещи. Но вообще очень скучно, если ты поешь одно и то же», – сказала Лолита в ответ.