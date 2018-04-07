Российские ученые предложили революционный способ доставки грузов в космосе

Российские ученые предложили запускать грузы с Марса с помощью протянутых со спутников Красной Планеты Фобоса или Деймоса тросов, отказавшись в перспективе от использования ракет с химическим топливом, пишет корпоративный журнал НПО им. Лавочкина «Вестник».

Ученые прогнозируют, что к середине XXI века появятся технологии для постройки космического лифта Земля-Луна. Аналогично можно будет и «связать» тросами Марс с его спутниками, передает РИА «Новости».

Авторы публикации отмечают, что им представляется более реальным применение тросовых систем для организации вывода в космос с Марса пилотируемого корабля без использования ракетной тяги.

При этом ученые отмечают, что запускать грузы в космос с поверхности Марса можно двумя способами. В первом случае космический аппарат самостоятельно стартует с поверхности и стыкуется с концом троса, который движется со скоростью порядка 2 км в секунду, то есть 40% от первой космической скорости Марса (5 км в секунду).

«Хотя в этом варианте для взлета с поверхности Марса потребуется применение ракетных двигателей, но он представляется более экономичным, чем прямой вывод аппарата на околомарсианскую орбиту мощной ракетой-носителем», – отмечают ученые.

Второй способ заключается в автоматическом захвате груза с поверхности тросом за счет точного расчета координат места стыковки-запуска. В этом случае груз будет находиться на подвешенной на мачтах тросовой петле, которую и должен будет сначала захватить, а потом подтянуть с помощью специального устройства «свисающий» с Фобоса или Деймоса трос.

Также ученые считают, что при этом способе запуска с Марса, крюк можно дополнить планером, а у него на борту – лебедку с запасом троса. Энергетическая установка при этом будет располагаться на одном из спутников Марса, а трос также может служить для передачи электроэнергии к грузу.

Напомним, в конце мата сообщалось, что Роскосмос планирует потратить 1 млрд 613 млн рублей на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты, с помощью которой можно будет отправлять космические корабли и станции к Луне, Марсу и Юпитеру. Основным разработчиком ракеты назначена РКК «Энергия».