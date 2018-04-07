Сербские СМИ в Черногории оказались под давлением из-за российских программ

Власти Черногории оказывают давление на сербские СМИ в стране, поскольку те транслируют российские программы, сообщил глава Сербского национального совета Момчило Вуксанович.

Он сообщил, что Сербское телевидение, Сербское радио, Сербский портал и сайт «Сербские новости» оказались на грани закрытия. Одна из причин – проблемы финансирования. СМИ подвергаются давлению из-за своей политической позиции, передает RT со ссылкой на СРНА.

Сербское радио в течение шести лет передает программы Sputnik, Сербское телевидение транслирует передачи RT.

«Кое-кто провозгласил сербские СМИ российским СМИ в Черногории, что в сегодняшней политической ситуации ведёт к непримиримой кампании против нас, прежде всего финансовой», – сообщил Вуксанович.

В итоге СМИ были вынуждены сократить половину сотрудников.

Прежде Вуксанович сообщал, что власти Черногории «запретили предпринимателям размещать рекламу» в сербских СМИ, передает ТАСС.

Напомним, Черногория совершает откровенно антироссийские шаги. В частности, решила выслать российского дипломата, приняла антироссийские санкции, обвиняет Россию в причастности к попытке госпереворота.