Росгвардия выявила сотни нарушений в работе охраняющих школы и ТЦ ЧОПов

По результатам 930 проверок частных охранных предприятий, работающих в российских торговых центрах и учебных заведениях, выявлено 575 нарушений, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Работа по устранению выявленных нарушений находится на личном контроле руководителей территориальных органов Росгвардии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Росгвардии отметили, что контрольные мероприятия деятельности ЧОПов, занимающихся обеспечением безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, продолжаются.

Напомним, после трагедии в Кемерово суд арестовал сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, по версии следствия, 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в загоревшемся ТРК «Зимняя вишня». Кроме того, сообщалось о махинациях, к которым прибегло ЧОП сразу после пожара, в котором погибли 64 человека.