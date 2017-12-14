Бегущий из Латвии в Россию медведь сломал забор на границе

Медведь повредил построенный на госгранице забор, пытаясь бежать из Латвии в Россию, сообщила пограничная охрана балтийской республики.

Во время обхода государственной границы пограничники обнаружили, что на нескольких столбах, примерно на высоте полуметра, оторваны удерживающие заграждение скобы, передает РИА «Новости».

«Проводя осмотр места происшествия, пограничники нашли следы, которые свидетельствовали о том, что виновником повреждений был медведь, которому забор, очевидно, мешал пересечь латвийско-российскую границу», – отметили в госпогранохране Латвии.

Судя по снимкам, сделанным пограничниками, медведь хотел перебраться через забор и бежать в Россию.