ЕР запустила проект «ПолитСтартап» для привлечения в партию новых лиц

«Единая Россия» запустила пилотный проект «ПолитСтартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов, сообщили в пресс-службе ЕР.

В проект приглашаются участники предварительного голосования партии в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании. Также участники «ПолитСтартап» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики, говорится в сообщении пресс-службы ЕР, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В 2018 году проект будет функционировать в пилотном режиме в 25 регионах во время избирательных кампаний в региональные заксобрания и в собрания административных центров», – заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, у региональных отделений появляется инструмент по вовлечению новых людей в деятельность ЕР, а сам проект является одним из шагов по ребрендингу партии.

«В преддверии предварительного голосования «ПолитСтартап» обеспечит возможность участникам профессионально и грамотно готовиться и к Единому дню предварительного голосования, и к выборам в сентябре», – считает Турчак.

Он обратил внимание на то, что у каждого участника «ПолитСтартапа» должен быть собственный наставник. «До 12 апреля наставники должны быть сформированы из представителей Партии в регионе: секретарь, руководитель фракции, молодые, но опытные депутаты, региональные технологи – в общем количестве пяти-шести человек», – пояснил секретарь Генсовета партии.

В задачи наставников входит проведение обучения в рамках очных встреч с участниками проекта в регионах до 20 мая и отбор лучших дорожных карт в течение этого времени. С 17 мая до 3 июня (Единого дня предварительного голосования) лучшие участники проекта будут проводить свои избирательные кампании в сопровождении наставников. Победители предварительного голосования также получат возможность воспользоваться помощью наставников при подготовке к Единому дню голосования в сентябре этого года. Итоговый форум для участников проекта пройдет в конце июня.

В 2018 году Единый день внутрипартийного предварительного голосования пройдет 3 июня в 49 регионах. В 25 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12 – кампании по избранию депутатов административных центров, в семи – выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26,7 тыс. мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.