Путин и Макрон обсудили ситуацию в Восточной Гуте

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6 апреля, пятница | Последнее обновление — 14:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Британский посол в Берлине заявил о наличии у России секретной программы «Новичок»
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Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике
Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США
Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель
Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке
Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
Что общего у ресурсной экономики и обязательного изучения татарского языка
Антон Любич, экономист
Мы настолько свыклись с утверждением о ресурсном характере российской экономики, что воспринимаем это как мантру, произнося которую не нужно задумываться над тем, что это утверждение с собой несёт. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Дедушка главы МИД Канады действительно был нацистским коллаборационистом
Александр Дюков, историк, публицист, директор фонда «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований»
Ну вот вам очередной кейс об абсолютной безответственности западных политиков – и, неожиданно, о тяжелой судьбе исторической науки в прекрасном новом мире «сдерживания России». Для начала свежая новость. Подробности...
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве
Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедииПодробности...
Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии
Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
Коричневые дожди прошли на Кубани
В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явленияПодробности...
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