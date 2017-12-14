Путин и Макрон обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской Восточной Гуте, сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении обстановки в Восточной Гуте обращено внимание на завершающуюся в этом районе беспрецедентную по масштабам операцию по спасению мирных жителей и выводу боевиков, не желающих складывать оружие», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

С российской стороны была подчеркнута принципиальная важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирии. Также выражена готовность продолжить российско-французские консультации по ключевым аспектам урегулирования в Сирии.

Кроме того Путин проинформировал Макрона об итогах встречи в Анкаре лидеров России, Ирана и Турции.

«Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике. Владимир Путин проинформировал о достигнутых на встрече в Анкаре 4 апреля лидеров России, Ирана и Турции договоренностях по дальнейшей работе в интересах обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии, укрепления ее суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности», – говорится в сообщении.

Была также отмечена «необходимость продвижения процесса политического урегулирования путем выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета».

Также Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений с учетом предстоящего визита президента Франции в Россию в мае.

Со своей стороны в Елисейском дворце сообщили, что Макрон и Путин обсудили ситуацию в Сирии и заявил о важности диалога между Парижем и Москвой. Макрон подчеркнул, что «важно положить конец военной эскалации, наблюдавшейся в последние месяцы, чтобы позволить обеспечить защиту гражданского населения». Также французский лидер отметил важность возобновления переговоров по инклюзивному политическому переходу и «противодействие любому возрождению ИГ* в регионе».

«Он призвал Россию в полной мере использовать свое влияние на сирийский режим в этом контексте. Он пожелал, чтобы регулярный и взыскательный диалог между Франции и Россией позволил в ходе грядущих двусторонних обменов решительным образом продвигаться в сторону согласованного решения по Сирии», – сообщили в администрации Макрона, передает РИА «Новости».

Напомним, за время действия активной фазы по выводу членов незаконных вооруженных формирований через гуманитарный коридор у населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышли около 4 тыс. боевиков и членов их семей.