Экс-президент Южной Кореи получила большой тюремный срок

Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения по 18 пунктам обвинений, говорится в оглашенном приговоре Центрального районного суда Сеула. Таким образом, 66-летняя Пак Кын Хе выйдет на свободу в возрасте 100 лет.

Суд поддержал большую часть предъявленных Пак Кын Хе обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве, получении взяток и злоупотреблении властью, передает РИА «Новости».

Оглашение приговора впервые в истории страны прошло в прямом телевизионном эфире, несмотря на протесты защиты, отмечает ТАСС. Сама Пак Кын Хе отказалась присутствовать на финальном заседании суда.

У ее адвокатов есть право в течение недели подать апелляцию в суд высшей инстанции.

Пак Кын Хе родилась 2 февраля 1952 года, ей 66 лет.

Напомним, 6 марта 2017 года южнокорейские следственные органы пришли к выводу, что отстраненная от должности президента Пак Кын Хе вступила в сговор со своей подругой Чхве Сун Силь с целью получения взяток от группы компаний Samsung.

Позже конституционный суд Южной Кореи утвердил решение об объявленном в декабре 2016 года импичменте Пак Кын Хе. 12 марта она покинула официальную резиденцию.

В июне центральный окружной суд Сеула приговорил подругу бывшего президента страны Пак Кын Хе и главную фигурантку коррупционного скандала Цой Сун Силь к трем годам заключения за получение незаконных привилегий для дочери.