Экс-переводчик Каддафи раскрыл подробности финансирования избирательной кампании Саркози

Бывший переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури раскрыл подробности финансирования ливийским лидером избирательной кампании экс-президента Франции Николя Саркози.

По словам Миссури, Саркози рассказал Каддафи о намерении баллотироваться в президенты в ходе визита в Ливию, на что ливийский лидер пообещал оказать ему «всяческую поддержку и помощь», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что представители предвыборного штаба Саркози встречались с ливийскими чиновниками.

Миссури рассказал, что в ходе встречи стороны составили документ, с просьбой к ливийскому руководству выделить 50 млн евро в качестве поддержки избирательной кампании Саркози, но Каддафи распорядился уменьшить сумму до 20 млн евро.

Он рассказал также, что Каддафи многократно признавал во время телевизионных интервью факт оказания поддержки предвыборной кампании бывшего президента Франции.

«Каддафи говорил об этом и лично мне. Однажды он сказал мне: «Я пожертвовал 20 млн евро», – сказал Миссури.



Напомним, ранее сообщалось, что Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии.

Сын убитого в 2011 году ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи заявил о готовности представить доказательства того, что его отец, Муаммар Каддафи, наравне с нелегальными фондами финансировал президентскую кампанию экс-президента Франции Николя Саркози.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как убитый ливийский лидер отомстил Саркози даже после смерти.