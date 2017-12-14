ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Пасхе

Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников, уступая только Дню Победы и Новому году, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Пасха входит в тройку самых популярных праздников в нашей стране: 31% россиян считают для себя важным этот день», – передает РИА «Новости» материалы опроса ВЦИОМ.

Чаще на просьбу социологов назвать самые важные для них праздники россияне упоминают только День Победы (71%) и Новый год (60%). Православное Рождество, которое отмечается 7 января, назвали лишь 25% от респондентов.



По данным социологов, в 2018 году 59% респондентов будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 24% буду освящать их в церкви. Кроме того, 39% отправятся в гости или примут родных и близких у себя, а 12% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 7% опрошенных.



При этом 12% опрошенных Пасху в этом году праздновать не планирует, а о соблюдении поста заявили в этом году 20% россиян.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1-2 апреля 2018 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, в феврале ВЦИОМ сообщал, что блины на Масленицу будут есть 88% россиян, но лишь 11% собираются полностью или частично соблюдать Великий пост, наступающий после масленичной недели.