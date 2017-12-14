ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Пасхе

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 08:42  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда сегодня Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Российским подозреваемым придумали американское наказание

Актеру Чарли Шину суд запретил приближаться к детям – подобная же мера теперь может появиться и в российской юриспруденцииФото: Warner Bros.
Запрет на выход из квартиры на срок от года до трех, запрет приближаться к определенным людям. Это лишь немногие ограничения, которые ждут граждан-подследственных, если вступят в силу поправки в УПК, утвержденные Думой в третьем чтении. Такие запреты очень напоминают американские, если судить по голливудским фильмам. Но будут ли они работать в России? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Эти люди глумятся над человеческой моралью

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Революционное правосознание – это когда одни могут позволить себе грабить, пытать и убивать других, и за это им от «революционного» государства ничего не будет. За примером ходить далеко не придется. Подробности...
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Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

Эдуард Биров, журналист
Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах. Подробности...
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Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
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      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
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          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Пасхе

             6 апреля 2018, 08:18
          Фото: Сергей Коньков/ТАСС
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников, уступая только Дню Победы и Новому году, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

          «Пасха входит в тройку самых популярных праздников в нашей стране: 31% россиян считают для себя важным этот день», передает РИА «Новости» материалы опроса ВЦИОМ.

          Чаще на просьбу социологов назвать самые важные для них праздники россияне упоминают только День Победы (71%) и Новый год (60%). Православное Рождество, которое отмечается 7 января, назвали лишь 25% от респондентов.

          По данным социологов, в 2018 году 59% респондентов будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 24% буду освящать их в церкви. Кроме того, 39% отправятся в гости или примут родных и близких у себя, а 12% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 7% опрошенных.

          При этом 12% опрошенных Пасху в этом году праздновать не планирует, а о соблюдении поста заявили в этом году 20% россиян.

          Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1-2 апреля 2018 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

          Напомним, в феврале ВЦИОМ сообщал, что блины на Масленицу будут есть 88% россиян, но лишь 11% собираются полностью или частично соблюдать Великий пост, наступающий после масленичной недели.


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