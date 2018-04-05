Объяснена утечка фотографий с американским спецназом в Сирии

США демонстративно перебрасывают в сирийский район Манбиджа, подконтрольный курдским формированиям, свои военные подразделения, сообщают в соцсетях. Таким образом, как предполагается, американцы дают ясный сигнал протурецким боевикам, угрожающим городу.

«Американцы по-прежнему наращивают свое присутствие в регионе. Это касается абсолютно всех районов на востоке и севере Сирии, которые находятся под контролем курдских «Сирийских демократических сил», – сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Близкое соседство с протурецкими группировками вынуждает американцев на ответные действия, говорится в сообщении. В сети появились фото- и видеодоказательства переброски американских сил. Причем на кадрах открыто демонстрируется как вооружение, так и оборудованные позиции, чего раньше США не допускали.

Во вторник стало известно, что США создают две военные базы в подконтрольном курдским «Силам народной самообороны» (YPG) районе Манбиджа к западу от реки Евфрат.

В конце марта СМИ сообщали, что проамериканская коалиция в Сирии потеряла семь бойцов в результате взрыва в Манбидже. Отмечалось, что Манбидж находится под угрозой турецкого военного вторжения. Наблюдатели не исключали, что атаку могли устроить протурецкие боевики.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Анкара и Вашингтон не пришли к соглашению по Манбиджу, но достигли «понимания» в этом вопросе.