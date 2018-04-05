Компьютеры Белого дома оказались беззащитны перед Россией

Спустя три года после похищения китайскими хакерами личной информации 22 млн американских федеральных служащих компьютерные сети Белого дома по-прежнему не защищены от угроз, которые несет вредоносное ПО из России, сообщают американские СМИ.

Департамент генерального инспектора США (OIG) провел 16-месячную оценку компьютерных сетей Белого дома и выяснил, что необходимые меры защиты после взломов так и не были предприняты, сообщает Fox News.

Отмечается, что самые важные файлы безопасности были перенесены на серверы Пентагона, но осталось множество других недочетов. В частности, выяснилось, что компьютеры Геологической службы США долгое время пытались взломать якобы из России. Эти попытки были заблокированы, но сотрудники ведомства так и не проанализировали инциденты.

Также не изучалось опасное или несоответствующее поведение чиновников–пользователей сети – в том числе просмотр пиратского видео и порнографии на российских и украинских сайтах. После взлома в 2015 году компьютеров Управления кадровой службы США сотрудников так и не проинструктировали на случай повторения ситуации.

Инспектор предполагает, что проверки в других федеральных ведомствах США дадут аналогичные неутешительные результаты.

В США утверждают, что российские хакеры в начале 2017 года провели кибератаку на систему гражданской авиации страны.

США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. В феврале консультанты Белого дома включили Россию в список государств-хакеров.