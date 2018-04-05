Анонсировано определение минимума баллов ЕГЭ для получения золотой медали

Со следующего года в России собираются систематизировать выдачу школьных медалей за успехи в учебе, чтобы вернуть этой награде смысл, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в эфире телеканала «Россия-1».

«За последние десятилетия произошла страшная девальвация самого понятия «золотая медаль» и сейчас, наверное, как никогда настало время именно вернуться. Сейчас главная цель – это необходимость отменить, исключить эту девальвацию, возвращение этого замечательного явления в нашу жизнь», – цитирует Васильеву «Инерфакс».

В Рособрнадзоре в свою очередь отметили, что анализ существующей ситуации привел к разработке новых норм, согласно которым одним из условий получения медали сделают набор выпускником определенного минимума баллов ЕГЭ.

По словам главы Минобрнауки, в новой схеме медь не даст большого преимущества при поступлении, однако в случае, если на одно место будут претендовать медалист и немедалист с одинаковым количеством баллов ЕГЭ, медаль позволит выйти вперед.

При этом Васильева отметила, что изменения, которые касаются «минимального порога ЕГЭ» для медали, вступят в силу лишь со следующего года.

Напомним, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 9 по 11 февраля 2018 года среди 1,2 тыс. россиян старше 18 лет, мнения об объективности проведения ЕГЭ разделились. В начале апреля президент РАН Александр Сергеев заявил, что России необходимо отказаться от ЕГЭ.