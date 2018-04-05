Россияне устроили драку с поножовщиной в Белграде

Гражданин России получил серьезное ножевое ранение в ходе конфликта с соотечественниками в хостеле в центре Белграда, сообщают сербские СМИ.

В российском посольстве в Сербии сообщили РИА «Новости», что готовят официальный комментарий по данному инциденту.

По информации издания Blic, опасные для жизни ранения получил 32-летний россиянин. Инцидент произошел ранним утром четверга.

Сообщается, что перед ранением четверо россиян поссорились в одной из комнат хостела. Сотрудница хостела сообщила, что мужчины весь вечер и ночь распивали алкогольные напитки, после чего начались ссора и драка.

Пострадавшего в дежурную больницу забрала машина скорой помощи, находившегося вместе с ним соотечественника – полиция. Правоохранители начали расследование происшествия.

В конце марта три человека получили ножевые ранения во время драки в московском парке «Кузьминки».