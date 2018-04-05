Умерла женщина, которой в больнице Ульяновска по ошибке ввели формалин

Женщина, которой ошибочно ввели формалин в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска, в четверг умерла в Федеральном медицинском центре имени А.И. Бурназяна в Москве, сообщили в пресс-службе ульяновского минздрава.

В пресс-службе передали ТАСС слова министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, который отметил, что московские врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, она пришла в сознание, но ее состояние оставалось стабильно тяжелым.

«К сожалению, спасти ее не удалось. Я приношу глубокие соболезнования близким погибшей», – сказал Абдуллов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал поручение правительству региона взять на себя расходы по доставке тела женщины в Ульяновск и по организации похорон. Власти также обещают оказать всю необходимую помощь и психологическую поддержку ее близким и родственникам.

В пресс-службе также сообщили, что сотрудники больницы, допустившие ошибку, уволены по статье. Представителям администрации учреждения объявлен выговор и наложены меры материальной ответственности. Все материалы служебной проверки переданы в следственное управление СКР по Ульяновской области.

20 марта сообщалось, что ульяновские следователи начали проверку после инцидента в Центральной клинической медико-санитарной части им. В.А. Егорова, где пациентке вместо физраствора ввели формалин.