При нападении на университет в Турции погибли четыре человека

В результате вооруженного нападения на университет на западе Турции погибли четыре человека, сообщает Hurriyet.

По данным газеты, нападение совершено в городе Эскишехир, передает ТАСС.

Стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета, передает РИА «Новости».

На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Телеканал NTV сообщает, что стрелок задержан. Среди погибших есть сотрудники университета.

Отметим, что в последнее время на востоке Турции нередко случаются взрывы и теракты.