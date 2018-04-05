Экс-президент Чехии раскритиковал действия Праги против России

Президент Чехии в 2003-2013 годах Вацлав Клаус заявил, что Прага допустила большую ошибку, выдав россиянина Евгения Никулина в США и выслав из страны трех российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

«В Чехии было принято политическое решение [выдать Никулина] и, по-моему, принято фатально плохо. Я принципиально не согласен с ним», – передает его слова ТАСС.

Клаус заявил, что экстрадиция россиянина является «политической темой», ссылки чешских властей на правовые аспекты дела не оправданы, считает он. По его мнению, выдача Никулина может негативно отразиться на отношениях Праги с Вашингтоном, так как Чехия «вмешалась во внутренний американский конфликт» между президентом Дональдом Трампом и оппонентами.

Высылку российских дипломатов он назвал «ребячеством», добавив, что желал бы быть гражданином Словакии, Словении, Австрии или Венгрии, которые не выслали дипломатов.

Клаус заявил, что Лондон так и не предоставил никаких доказательств российской причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. По словам экс-президента Чехии, ни одно государство не может требовать, чтобы ему верили на слово.

Отметим, что действующий президент Чехии Милош Земан также заявил, что считает недостаточным голословное обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Однако он не вмешивался в процесс принятия решения правительством Чехии решения о высылке дипломатов.

Из Чехии выслали троих российских дипломатов по делу Скрипаля.

Кроме того, Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина, задержанного в 2016 году в Праге по запросу Вашингтона.