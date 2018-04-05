МИД прокомментировал военную помощь США странам Балтии

Усилия Североатлантического альянса по военной помощи странам Балтии не улучшают ситуацию с безопасностью в Европе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«США продолжают двойственную линию, с одной стороны, на усиление восточного фланга и создание плацдарма для проецирования силы, с другой стороны, это, очевидно, подталкивают союзников к неукоснительному выполнению требований Вашингтона о повышении военного бюджета до 2%. Здесь видна заинтересованность США в том, чтобы эти деньги тратились прежде всего на приобретение американских вооружений», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал предоставление помощи США балтийским странам.

По словам дипломата, «наша позиция ясна, мы исходим из того, что все эти усилия, которые мы видим со стороны НАТО, не улучшают ситуацию с безопасностью, а, наоборот, ослабляют».

Ранее Белый дом заявил, что США предоставят прибалтийским странам военную помощь на 170 млн долларов. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.

До этого лидеры Литвы, Эстонии и Латвии решили попросить президента США Дональда Трампа направить больше войск и усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО, «чтобы сдерживать Россию».