Нефть подорожала на неожиданном сокращении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов утром в четверг пошли вверх, отыгрывая неожиданное снижение запасов сырья в США.

По состоянию на 8.31 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,5% – до 68,36 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,46% – до 63,66 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 марта, снизились на 4,6 млн баррелей, или на 1,1% – до 425,3 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 0,3%, или на 1,4 млн баррелей – до 431,3 млн баррелей.