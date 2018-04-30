Пушков высмеял главу МИД Эстонии за слова о противодействии России

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости ведения диалога с Россией с позиции силы.

«Глава МИД Эстонии призвал Запад вести дела с Москвой с позиции силы. Главный расчет, надо понимать, делается на силу и мощь самой Эстонии», – написал Пушков в Twitter.

Ранее в понедельник на слова главы эстонского внешнеполитического ведомства с иронией отреагировал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Напомним, Миксер заявил, что противостоять России можно только «с позиции силы, единства и решимости».