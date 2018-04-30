Рогозин высмеял заявление главы МИД Эстонии о противодействии России

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин иронично ответил в соцсетях на заявление главы эстонского МИДа Свена Миксера, который утверждал, что знает, как нужно противостоять России.

Рогозин в своем Twitter опубликовал фото, на котором щенок пытается нападать на взрослую собаку, подписав его словами «Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы».

Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силыhttps://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

В другом твите Рогозин написал о «бесстрашном миксере», который уже находится «в продаже».

Бесстрашный миксер. Уже в продаже pic.twitter.com/RQOBo1zisL — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что противостоять России можно только «с позиции силы, единства и решимости».