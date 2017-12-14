Умер владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс

Основной акционер группы компаний «Ланит», в которую входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO, Георгий Генс скоропостижно скончался.

Информацию об этом российским СМИ подтвердил вице-президент, управляющий директор «Ланита» Владимир Грибов, передает ТАСС.

Сообщается, что Генс умер утром понедельника, он отправился на Камчатку, чтобы покататься на горных лыжах.

Предварительной причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб.

IT-холдинг «Ланит» основан в 1989 году. Генс являлся 100-процентным собственником компании. Forbes включал его в число 200 богатейших предпринимателей России. Состояние владельца сети LEGO оценивается в 700 млн долларов.