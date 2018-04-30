МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Московское управление МЧС предупреждает жителей и гостей столицы о грозе и порывистом ветре, которые ожидаются в понедельник.

«По информации Росгидромет, 30 апреля в Москве местами ожидается гроза, при грозе возможны порывы ветра до 12-17 м/с. Будьте осторожны и внимательны», – сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.