Россия ввела ограничения на поставки цветов и фруктов из Абхазии

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию овощей, цветов, фруктов по причине распространения на абхазской территории коричнево-мраморного клопа.

«В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории России и сохранения экспортного потенциала страны Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. Исключение составляют картонные коробки, которые могут перевозиться в сопровождении фитосанитарного сертификата из страны-отправителя», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В случае выявления запрещенной сельхозпродукции из Абхазии товар будет передаваться сотрудникам Россельхознадзора для принятия дальнейших решений.



«Современные таможенные технологии, применение мобильного инспекционно-досмотрового комплекса позволяют в считанные минуты без выгрузки товара из транспортного средства идентифицировать перевозимый груз. С момента введения ограничений по результатам контроля попыток перемещения таких товаров не выявлено», – сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.



Для Абхазии коричнево-мраморный клоп стал настоящим бедствием, уничтожив в 2017 году до 50% урожая фундука и цитрусовых.