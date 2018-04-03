В Германии столкнулись два поезда метро

Два поезда метрополитена столкнулись в немецком Дуйсбурге, сообщается о 20 пострадавших.

Инцидент произошел на остановке Auf dem Damm рядом с Майдерихским шлюзом, передает Focus.

Подчеркивается, что столкновение было не лобовым – один поезд «догнал» другой.