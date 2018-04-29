В США признали превосходство России в киберпространстве

Глава фракции демократов в спецкомитете сената США по разведке Марк Уорнер считает, что Москва имеет превосходство над Вашингтоном в киберпространстве, хотя военный бюджет США и превышает расходы России в этой области.

«Военный бюджет России составляет 68 млн долларов, но они намного мощнее в плане дезинформации и в киберпространстве», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время у США, заметил Уорнер, военный бюджет составляет 700 млрд долларов.

В пятницу комитет по разведке палаты представителей Конгресса США распространил рассекреченный доклад по якобы имевшему место «российскому вмешательству» в американские выборы.