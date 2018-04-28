В Новгородской области нашли останки ста советских воинов

Волонтеры Международной поисковой экспедиции обнаружили на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области останки сотни советских солдат, сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

«В ходе экспедиции обнаружены ранее неизвестные захоронения. Они обследованы и приняты к учету. По состоянию на 28 апреля, за время работы экспедиции поисковыми отрядами подняты останки 101 воина. Найдено два медальона, две именные вещи и одна награда. Эти предметы помогут установить имена павших защитников Отечества», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в поисках задействовано около 270 добровольцев. Работы ведутся при участии Минобороны – отряды поисковиков усилены военнослужащими 90-го Отдельного специального поискового батальона. Кроме этого, военные передали участников экспедиции материально-техническими средствами.

Организатором экспедиции выступает новгородское отделение РВИО. По окончании работ 6 мая состоится торжественная церемония захоронения найденных останков в поселке Лычково Демянского района Новгородской области.

Напомним, ране сообщалось, что в ходе ремонта дороги в Салдусском крае Латвии обнаружены останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны.