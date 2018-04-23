Останки 145 советских солдат обнаружены в Латвии

В ходе ремонта дороги в Пампали (Салдусский край, Латвия) обнаружены останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, сообщил глава поискового отряда «Легенда» Талис Эшмитс.

Отряд эксгумировал останки, передает Delfi.

Скелеты были обнаружены во время рытья канавы у дороги, которую используют для сельскохозяйственных нужд. В 2003 году на другой стороне дороги также нашли останки 140 человек. Установить, что найдены останки советских солдат, позволили обнаруженные в захоронении военные награды. Вместе с останками, найденными в воскресенье, также было пять медалей, награды помогут идентифицировать погибших.

Эшмитс сказал, что останки должны находиться и под дорогой, так что общее их число превысит 300 – в марте-мае 1945 года в этом районе шли интенсивные бои между войсками СССР и нацистской Германии.

Солдат, скорее всего, перезахоронят на Братском кладбище в Пампали, но сперва будет проведена научно-историческая экспертиза, останки предстоит идентифицировать. Данная работа будет проводиться в сотрудничестве с Россией и займет не один месяц.

Улаживанием всех вопросов и поиском финансирования займется «Легенда».

В 2016 году в латвийской Елгаве в северной части острова Паста экспедиция археологов обнаружила захоронение останков русских солдат, которые принимали участие в Отечественной войне 1812 года.