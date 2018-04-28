МИД предупредил судовые компании о рисках пиратских захватов на Украине

Российский МИД предупредил судовые компании России о реальных рисках пиратских захватов украинскими силовыми структурами российских транспортных средств.

«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов… В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве напомнили, что 25 апреля кабинет министров Украины поддержал инициативу министерства инфраструктуры о запрете транзита и перевозки грузов по территории страны судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в России, а также любыми другими плавсредствами независимо от флага, которые осуществляли судозаходы в морские порты Крыма и Севастополя.

За последний месяц украинские пограничники задержали сразу два российских судна под предлогом «незаконной» деятельности в Крыму. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, действия Украины ударили по собственным рыбакам – они сами покинули Азовское море, испугавшись ответных российских мер.