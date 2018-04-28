Песков переадресовал Роскомнадзору вопрос о невозможности блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать заявление интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева о невозможности полностью заблокировать мессенджер Telegram.

«Что касается заявлений моего коллеги, то в данном случае я никак бы не стал их комментировать, я не являюсь его пресс-секретарем. Что касается наличия или отсутствия технологических возможностей, то, наверное, это нужно в первую очередь спрашивать в самом Роскомнадзоре», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что президент неоднократно говорил о том, что недопустимы какие-то ограничения в интернет-среде и о важности цифровой экономики, которая не может развиваться полноценно «в условиях какой-то ограниченной системы».

«Но, в то же время, вы знаете позицию президента относительно того, что угрозы также живут на пространстве интернета – угрозы, связанные с терроризмом, связанные с торговлей наркотиками, там, проституция и так далее, и тому подобное. И с этим надо, конечно, бороться. Нужно искать способы, но не угрожая в целом свободе интернета», – сказал Песков.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что попытки блокировки Telegram могут продолжаться вечно, потому что мессенджер является приложением, а не сайтом.