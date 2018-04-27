Пашинян отправился автопробегом в Гюмри

Лидер протестного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян в сопровождении нескольких сотен сторонников отправился из Еревана в город Гюмри автопробегом.

Пашинян планирует провести митинги оппозиции в Гюмри в пятницу и в городе Ванадзор – в субботу, передает «Интерфакс».

В Гюмри расположена 102-я российская военная база.

В пятницу утром врио премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном, назвав их бесперспективными. Пашинян в ответ заявил, что его сторонники не станут прекращать акции протеста.