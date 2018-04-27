Япония рассказала об ожиданиях от корейского саммита

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил об ожидании со стороны КНДР конкретных действий по решению проблемы ракетно-ядерной программы после саммитов с Южной Кореей и США.

«Мы приветствуем проведение саммита между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном и считаем, что это шаг в положительном направлении. Мы ожидаем, что после этой встречи, а также предстоящего саммита с США Северная Корея предпримет конкретные действия [по решению ракетно-ядерной проблемы]», – цитирует Абэ ТАСС.

Япония собирается сотрудничать в первую очередь с Южной Кореей и США, а также с Китаем и Россией для решения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР, а также проблемы похищенных японских граждан, отметил премьер.

Абэ также добавил, что о содержании бесед лидеров Северной и Южной Кореи он узнает после телефонного разговора с президентом Мун Чжэ Ином. «Мы будем действовать, исходя из результатов анализа по сравнению нынешней совместной декларации и прошлой», – заявил премьер Японии.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно заявлял, что КНДР должна провести полную денуклеаризацию «не позднее 2020 года», чтобы Пхеньян не смог воспользоваться паузой и продолжить разработки ядерного оружия.