Кремль прокомментировал показания Родченкова

Показания экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на слушаниях КАС, где он не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании системы допинга в России, являются подтверждением лжи и клеветы в адрес российских спортсменов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету, и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил также, что эта тема заслуживает большого внимания, в первую очередь, тех СМИ, которые «превозносили вот этого самого джентльмена».

«Еще тогда мы говорили, что вряд ли эти голословные обвинения джентльмена (Родченкова) заслуживают такого внимания и вряд ли на них можно основывать какие-то серьезные решения, в том числе таких уважаемых организаций, как ВАДА или иных. Тем не менее нас тогда не послушали», – сказал Песков.

Напомним, в четверг экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков в Спортивном арбитражном суде отказался от ряда обвинений в адрес российских спортсменов.

Вслед за Родченковым от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен – глава независимой комиссии ВАДА, автор доклада об употреблении допинга в сборной России.