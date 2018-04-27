На севере Москвы нашли три человеческих скелета

Останки трех людей нашли закопанными на севере Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент, о котором сообщается в пятницу, произошел накануне, 26 апреля, передает телеграм-канал «112».

Кости и черепа обнаружили строители, которые проводили на Большой Академической улице земляные работы, передает РИА «Новости».

Предположительно, людей, чьи скелеты были найдены, убили в 1990-е.

На месте работает следственно-оперативная группа; возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось об обнаружении скелета в одном из колодцев Москвы.