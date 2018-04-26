США продавили отказ некоторых стран от участия в конференции в Сочи

Ряд стран отказались от участия в конференции по безопасности в Сочи под давлением США, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Во время подготовки к данному мероприятию (Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности) отдельные страны, которые я не буду называть, сказали, что на них оказано давление (со стороны США) и они по этой причине не смогут принять участие в многосторонних мероприятиях, но они готовы развивать двустороннее сотрудничество», – передает ТАСС слова Патрушева.

Он отметил также, что участники встречи выступили против односторонних и силовых подходов в разрешении конфликтов в обход международного права.



«(Участники встречи) выступили против односторонних и силовых подходов в разрешении конфликтов в обход международного права», – передает РИА «Новости» слова секретаря Совбеза России по итогам завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.