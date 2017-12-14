Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору шашлыка

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для приготовления на открытом огне в ходе майских праздников.

В первую очередь, в ведомстве рекомендовали начинать пикник с покупки качественного мяса: не приобретать его в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.

Кроме того, необходимо обращать внимание на внешний вид и запах мяса, который не должен быть неприятным или гнилым. Также его лучше покупать целым куском, чтобы с него не свисали жилы и жир, и не брать темное мясо, так как, скорее всего, оно старое.

Бывает также, что что под видом охлажденного мяса, потребителю предлагают мясо размороженное.

«Повторно замороженное мясо продавать нельзя. Чтобы отличить нормально замороженное мясо от повторно замороженного, нужно прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное – окраску не изменит», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Если вы решили купить в магазине замаринованный шашлык, изучите маркировку и берите только высший или первый сорт. Найдите в составе консерванты – их указывают в конце списка. Также убедитесь, что в составе нет фосфатов.

При покупке маринованного шашлыка приобретайте мясо в заводской упаковке от известного производителя.

«Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав «правильного» шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т.п)», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в 2014 году иранские ученые заявили, что мясо, приготовленное на мангале, может представлять большую опасность для здоровья человека.