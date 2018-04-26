Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 11 копеек ­– до 62,25 рубля, курс евро вырос на 13 копеек – 75,79 рубля.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,4% – до 74,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».