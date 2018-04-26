В Калифорнии задержан серийный убийца-полицейский

Сотрудники правоохранительных органов США задержали в Калифорнии бывшего полицейского, подозреваемого в совершении 12 убийств, 45 изнасилований и более сотни грабежей, совершенных в период с 1976 по 1986 год, сообщила прокурор Сакраменто Энн Мари Шуберт.

По словам шерифа Сакраменто Скотта Джонса, подозреваемым оказался 72-летний Джозеф Джеймс Де Анджело (72 года), уволенный из полиции в 1979 году, передает РИА «Новости».

По данным прокуратуры Сакраменто, преступления были совершены в десяти округах штата.

Прокурор города уточнила, что установить личность подозреваемого и задержать его удалось в результате «новых технологий в сфере ДНК».

Следователи считают, что поймали маньяка, которого разыскивали несколько десятков.

За помощь в поиске преступника была объявлена награда в 50 тыс. долларов, передает ТАСС.

Напомним, в середине марта в США казнили серийного убийцу Карлтона Гэри по прозвищу «чулочный душитель».