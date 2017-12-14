Посольство США в Армении запуталось в заявлениях по поводу протестов

Посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что премьер страны не может избираться в ходе митинга на улице, однако впоследствии его слова были названы пресс-службой правительства Армении «результатом неверного перевода».

«Слова, приписанные Миллзу – результат неверного перевода комментариев посла и позиции правительства США. Как прежде заявлял посол, право народа Армении на мирные собрания и свободное выражение гарантируется конституцией Армении. Мы уверены, что они должны полноценно уважаться и формирование нового правительства должно произойти в результате добросовестных переговоров», – говорится в пресс-релизе посольства, передает РИА «Новости».

Ранее в среду пресс-служба приводила слова Миллза, который раскритиковал идею избрания премьера Армении в ходе митингов.

«Демонстрации и акции гражданского неповиновения являются нарушением закона. Я уверен, что путь демократии или ее укрепления не в том, чтобы кандидат избирался на улице, во время митинга», – заявлял Миллз, передает Sputnik.

Отметим, что ранее и.о премьера Армении Карен Карапетян сказал, что премьер-министр Армении может быть избран только в парламенте, а не на улице. Он также говорил, что если политические партии согласятся, то можно провести внеочередные выборы.



До этого лидер оппозиции Никол Пашинян выражал готовность стать премьером Армении, если народ «возложит на него ответственность».