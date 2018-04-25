Заявлено о прорыве в сфере разработки дизельных технологий

Германская компания Bosch сообщила в среду, что добилась серьезного прорыва в области технологий для дизельных двигателей, последние разработки позволяют значительно снизить выбросы оксидов азота.

«В среднем, выбросы оксидов азота на опытных моделях автомобилей, оснащенных этой технологией, уже сегодня не превышают 13 мг оксидов азота на километр пути, что значительно ниже значения в 120 мг, которое будет максимально разрешенным после 2020 года», – цитирует «Интерфакс» сообщение Bosch.

Новая технология, которая использует искусственный интеллект, положит конец дебатам о «смерти дизеля», уверены в компании.

«Это будущее дизельных технологий. В скором будущем выбросы не будут проблемой для этого сектора. Дизельные двигатели в дальнейшем будут интегрированы в решения для мобильности», – заявил председатель правления Bosch Фолькмар Деннер.

В последнее время разработки в сфере дизельных технологий находятся под особым вниманием. В 2015 году произошел «дизельный скандал» вокруг концерна Volkswagen. Компанию обвинили в оборудовании автомобилей программным обеспечением, занижающим показатели выбросов – для соответствия американским стандартам. В итоге были отозваны почти полмиллиона легковых машин марок Volkswagen и Audi.