Норвежец рассказал о вербовке живущих в России соотечественников

Спецслужбы Норвегии пытались склонить к сотрудничеству норвежцев, живших и работавших в России, рассказал мэр граничащей с Мурманской областью коммуны Сер-Варангер – Руне Рафаельсен.

Это, по мнению Рафаельсона, довольно опасная практика для людей, которых вовлекают в работу разведки, и в целом для отношений между Москвой и Осло, передает ТАСС со ссылкой на газету Aftenposten.

По словам политика, восемь-девять лет назад, когда он занимал должность руководителя норвежского Баренц-секретариата (региональной организации, занимающейся вопросами трансграничного сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе), норвежские знакомые Рафаельсона, работавшие в Мурманске, дважды жаловались на то, что к ним обращаются представители полицейской службы безопасности (PST) Норвегии для «оказания содействия» работе спецслужбы. Оба раза Рафаельсен подавал руководству полиции региона жалобу.

«Я обращал внимание на то, что действия PST были бессмысленны и создавали угрозу для норвежцев. Если бы российские власти узнали о том, что происходит, эти люди оказались бы в крайне сложном положении», – отметил Рафаельсон, добавив, что Норвегия и Россия должны укреплять сотрудничество, особенно в приграничных регионах.

Напомним, ранее задержанный в Москве норвежский пенсионер Фруде Берг признался, что выполнял в России задания Военной разведывательной службы (ВРС) Норвегии.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, за норвежскими спецслужбами, на которых работал Берг, вероятно, стояли другие, значительно более могущественные.