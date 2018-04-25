Латвия заявила об обнаружении минного тральщика ВМФ России у своих границ

Минный тральщик ВМФ России был обнаружен у берегов Латвии в Балтийском море, заявила пресс-служба национальных вооруженных сил республики.

Корабль якобы был замечен «в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 10 морских милях от территориальных вод государства в Балтийском море», передает РИА «Новости».

Латвийские военные сообщают, что корабль относится к классу минных тральщиков Alexandrit, которые стоят на вооружении российского флота.

Напомним, в ноябре 2017 года Латвия заявляла об обнаружении корабля ВМФ России у своих границ.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.