Ксению Собчак обвинили в богохульстве за неосторожную фразу

Подписчики Ксении Собчак обвинили ее в богохульстве за фривольно переделанную ветхозаветную историю.

Журналистка Ксения Собчак снова подверглась критике: в Instagram ее раскритиковали за упоминание ветхозаветной истории про Ноя, который собирал животных на ковчег.

Собчак оставила подпись к одной из фотографий: «Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна»... Классика!:)».

Подобное фривольное отношение к библейским сюжетам вызвало шквал критики от подписчиков:

«Вот только не надо богохульствовать! У вас нет ничего достойного, как и у ваших безмозглых защитников», – считает swet_berry.

«Тварь – от слова Творение, сотворить. Мы все твари божьи», – написала talskaia9349.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношению Церкви и общества Русской православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что облачившаяся в церковное одеяние телеведущая Ксения Собчак осквернила предметы религиозного культа, поставив желание самопиара выше совести и такта.