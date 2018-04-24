Ксению Собчак обвинили в богохульстве за неосторожную фразу

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25 апреля, среда | Последнее обновление — 13:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Генштаб рассказал о доставленных в Москву из Сирии ракетах США
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия
За что критикуют российский МИД
Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России
Украинцы сгубили очередную гордость советской промышленности
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
«Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»
Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
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Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос
Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела
Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невиннымиПодробности...
Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении
Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемойПодробности...
На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина
Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина ЕльцинаПодробности...
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