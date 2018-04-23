ИГ опубликовало фото последствий боев в Дамаске

Террористическая организация «Исламское государство*» опубликовала фотографии последствий боев с сирийской армией на юге Дамаска.

Сирийские войска «попытались провести атаку против ИГ* в квартале Кадам», сообщает telegram-канал Directorate 4.

Как утверждает ИГ, боевикам удалось отбить атаку правительственных сил. По версии террористов, сирийские войска потеряли убитыми 25 человек.

«Помимо тел убитых солдат ИГ показало горящий танк Т-72 – всего, по их словам, сегодня уничтожено два танка», – говорится в сообщении.

Кроме того, «ИГ похвасталось захваченным оружием», в том числе показало «заряд для выстрела к РПГ-7 с логотипом «Джейш аль-Ислам». Видимо, боевики этой группировки сдали его перед эвакуацией из Восточной Гуты, после чего он «попал в распоряжение САА, которая начала наступление в южных районах Дамаска».

Напомним, боевики «Джейш аль-Ислам» покинули город Дума в Восточной Гуте.