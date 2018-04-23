Авиапассажирку в США оштрафовали на 500 долларов за яблоко

Женщина столкнулась со штрафом в размере 500 долларов от таможенного агентства США после того, как в ее сумке обнаружили бесплатное яблоко, выданное ей на борту самолета.

Путешествуя из Парижа в США, Кристалл Тэдлок получила бесплатную закуску в виде яблока на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines. Решив оставить угощение для дальнейшего путешествия в Денвер (Колорадо), женщина спрятала фирменный пакет от Delta в свою сумку, который впоследствии случайно обнаружили при таможенном осмотре при пересадке в Миннеаполисе, передает Би-би-си.

Когда яблоко было найдено, Тэдлок сообщила пограничному агенту, что получила его от авиакомпании и поинтересовалась, следует ли ей съесть его или выбросить.

Вместо этого агент вручил ей штраф в размере 500 долларов США.

«Очень жаль, что кому-то приходится проходить через такие вещи и выглядеть как преступник из-за какого-то фрукта», – высказалась Тэдлок телевизионщикам, добавив, что намерена обратиться в суд.

Таможня США и пограничный патруль не прокомментировали этот случай, но отметили, что все сельскохозяйственные предметы должны быть обязательно задекларированы своевременно.